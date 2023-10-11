С этим «лучше не жить»: живописец Виктор Фесенко покончил с собой из-за анализов

Знаменитый российский художник Виктор Фесенко совершил самоубийство в Петербурге. Он умер на 82 году жизни. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Труп Виктора Фесенко нашли в квартире на Рыбацком проезде. Тело обнаружила его дочь. Живописец оставил предсмертную записку, в которой он попросил прощения у дочек и друзей и пояснил, что решил покончить с собой, увидев медицинские анализы. Фесенко добавил, что с этим «лучше не жить».

Художник появился на свет в 1942 году во Владивостоке. Мужчина занимался созданием декораций для театральных постановок. Так, он проработал в Северодвинском драмтеатре более 35 лет. Кроме того, Виктор Фесенко был участником различных выставок в Москве, Архангельске и Сыктывкаре.

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