Российские регбисты Морозов и Чазов трагически погибли в ночной аварии

Московский регбийный клуб «Динамо» сообщил о смерти 20-летнего Захара Морозова и 21-летнего Виталия Чазова. Молодые спортсмены попали в аварию и скончались на месте.

Трагедия произошла в ночь на субботу, 18 октября. Где именно случилась авария, а также по чьей вине, не уточняется.

«Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — говорится в Telegram-канале клуба.

Известно, что Захар Морозов в прошлом сезоне выступал за молодежную команду «Динамо».

«Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас», - отмечается в некрологе.

Клуб также открыл сбор для желающих поддержать материально родителей погибших спортсменов.

