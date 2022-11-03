Родные на девятый день сообщили о смерти певицы Златы Божен

Российская певица, исполняющая клубный поп в стиле R'n'B, Злата Божен скончалась в 41 год. Об этом стало известно только на девятый день после смерти.

Божен умерла 26 октября. Об этом рассказали в окружении певицы.

Близкие сообщили, что «она очень долго болела» и «ушла мученицей». Однако сами родственники не знают, какой диагноз был у певицы – врачи не смогли его поставить.

Родные планируют оформить мемориальную страницу и пригласили всех желающих оставить там слова о погибшей исполнительнице.

Божен была известна в мире шоу-бизнеса. В числе ее знакомых - певец Прохор Шаляпин. У артистки остались мама и сестра.

ФОТО: East News