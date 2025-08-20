Рэпер Дрейк и блогер Росс оплатят похороны стримера, умершего в прямом эфире

Похороны французского стримера Рафаэля Грейвейна, скончавшегося во время прямого эфира, будут оплачены канадским рэпером Дрейком и американским блогером Адином Россом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

46-летний стример, известный под псевдонимом Jean Pormanove, умер во время десятидневного марафона трансляций. По данным очевидцев, он лежал на матрасе, полностью укутанный в одеяло, нездорово дышал, а потом замер со странным выражением лица.

Как указывается в публикации, похороны стримера пообещали профинансировать рэпер Дрейк и известный стример Адин Росс.

Смерть Рафаэля Грейвейна вызвала широкий резонанс. Министр правительства Франции Клара Шаппаз назвала произошедшее «абсолютным ужасом». Прокуратура Ниццы начала расследование причин смерти и распорядилась провести судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечается, что стример регулярно становился объектом для издевательств в прямом эфире. Его избивали, душили, прыгали на него и обливали краской на глазах у тысяч зрителей. Вся эта деятельность, как утверждается, велась ради зрительских денег.

