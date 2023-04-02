Раскрыты подробности утонувшего в московском бассейне ребенка

В бассейне на Левобережной улице в 17:30 должны были проходить занятия по плаванию, но тренер опаздывал, дети ждали на скамейке. Среди учеников был новенький семилетний мальчик. Вероятно, ребенок устал ждать и попробовал поплавать самостоятельно.

Когда тренер зашел в зал занятий, он увидел, что мальчик без движения находится в бассейне. Ребенка достали из воды, вызвали медсестру и скорую помощь. Тренер сделал реанимационные действия: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако мальчик скончался в машине «скорой помощи».

«Они ждали своего урока сидя на лавочке. И одна девочка его увидела, но подумала, что все нормально. Но через минут 10-15, проходя еще раз мимо, заметила, что мальчик так и плавает лицом вниз без движения», — написала под постом о трагедии одна из матерей, чей ребенок занимается плаванием.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть».