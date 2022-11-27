Раскрыты детали смерти 47-летнего любителя моржевания на празднике

На озере Большое в городе Фрязино проходил праздник в честь открытия сезона моржевания. Место было оборудовано прорубью со спуском, а спасатели контролировали гостей.

Однако с одним из участников произошло несчастное событие. 47-летний мужчина нырнул в прорубь, сделал несколько гребков брассом, но не выплыл, оказавшись подо льдом. Спасатель нырнул за ним, но мужчину не нашел. Не помогло и решение о том, чтобы сломать лед с двух сторон проруби.

Спустя время тело мужчины обнаружили в 10 метрах от места. Существует версия, что у него острая сердечно-сосудистая недостаточность.