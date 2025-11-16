«Последние месяцы тяжело болел»: актер дубляжа Петр Вечерков скоропостижно скончался в 27 лет

Петр Вечерков, актер дубляжа, ушел из жизни. Молодому человеку было 27 лет. Его смерть стала полной неожиданностью для коллег.

Трагичной новостью поделилась группа Русский дубляж во «ВКонтакте». Подробности скоропостижного исхода не приводятся. О последних днях Вечеркова известно лишь то, что он страдал от тяжелого заболевания.

«Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — написали в группе.

Петр занимался дублированием с 8 лет. Он участвовал в озвучке таких проектов, как «Наследники», «Держись, «Дом странных детей мисс Перегрин», Макс Кентон и «Каратэ-пацан».

Актер дубляжа проживал в Санкт-Петербурге. Еще одной трагичной новостью, пришедшей из Северной столицы, стала смерть 45-летнего журналиста Виктора Смирнова.