10:32, 13 октября 2022
1 мин.
Под Новосибирском 15-летняя девочка изрубила ножом собственную мать
В городе Бердск Новосибирской области 15-летняя девочка более 30 раз нанесла удары ножом по собственной матери.
Как выяснилось, девочка поссорилась с мамой, а после конфликт перерос в настоящую поножовщину со смертельным исходом.
При этом, очнувшись от совершения убийства, девочка сама же и вызвала скорую помощь, а позже и призналась в убийстве мамы.
Следователи выясняют, что послужило мотивом таких действий со стороны дочери.
Фото: Freepik