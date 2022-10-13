Под Новосибирском 15-летняя девочка изрубила ножом собственную мать

В городе Бердск Новосибирской области 15-летняя девочка более 30 раз нанесла удары ножом по собственной матери.

Как выяснилось, девочка поссорилась с мамой, а после конфликт перерос в настоящую поножовщину со смертельным исходом.

При этом, очнувшись от совершения убийства, девочка сама же и вызвала скорую помощь, а позже и призналась в убийстве мамы.

Следователи выясняют, что послужило мотивом таких действий со стороны дочери.

Фото: Freepik