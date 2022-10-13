18:42, 13 октября 2022
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Под Иркутском пьяный придурок заживо спалил двухлетнюю дочь и свою жену
В селе Верхний Кукут Иркутской области 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения спалил дом вместе с родной дочерью, женой и родственником.
Причиной безумного поступка стала ссора с женой. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина облил дом специальной жидкостью, в котором находились 35-летняя жена, его двухлетняя дочь и родственник жены, а затем поджег его. В пожаре погибли, кроме самого поджигателя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Freepik