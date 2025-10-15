По еврейской традиции: звезду шансона Ефрема Амирамова похоронили в Израиле

Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронили в Израиле. Церемония погребения прошла в городе Реховот.

Проводить музыканта в последний путь собрались более 100 человек. Похороны прошли в соответствие с еврейской традицией — певца предали земле на кладбище «Городески», пишет ТАСС.

Тело лауреата премии «Шансон года» увезли за границу после его смерти. Артиста собирались похоронить 13 октября, но сроки пришлось перенести из-за проблем с логистикой.

Напомним, Ефрем Амирамов в 2022 году перенес два инфаркта и инсульт. Артист умер 9 октября в реанимации больницы — причиной смерти стал сепсис. Певцу было 69 лет.

Ефрем Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. По национальности певец горский еврей. Его мать происходила из семьи потомственных раввинов.

Ранее мы писали, что умерла актриса Елена Перегуда, 30 лет служившая в театре Уссурийска.