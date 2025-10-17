Писательница Пэк Се Хи умерла в возрасте 35 лет и стала донором органов

Умерла популярная южнокорейская писательница, автор бестселлеров, переведенных на 25 языков мира, Пэк Се Хи. Ей было 35 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Однако незадолго до кончины Пэк Се Хи составила завещание и пожертвовала свои сердце, легкие, печень и почки для трансплантации.

В течение десяти лет она проходила лечение от дистимии — легкой, но продолжительной формы депрессии.

Один из самых известных романов писательницы «Хочу умереть, а еще поесть токпокки» был написан на основе ее разговоров с психологом. Пэк уделяла много времени борьбе с депрессией.

Как рассказал Daily Mail Антон Хур, который перевел книгу Пэк на английский язык, ее органы спасли жизни пяти человек.

Пэк Се Хи родилась в 1990 году и изучала литературное творчество в университете, а затем пять лет проработала в издательстве.

