Петербургская свадьба внезапно окончилась стрельбой и трупом

В одном из ресторанов Санкт-Петербурга на Витебском проспекте во время празднования свадьбы был застрелен человек.

Выяснилось, что 31-летний мужчина поссорился с другим 26-летним гостем, после чего расстрелял его из травматического пистолета, разрядив в жертву пять пуль.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Нападавшего задержали.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от шести лет заключения.