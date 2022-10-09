12:26, 09 октября 2022
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Петербургская свадьба внезапно окончилась стрельбой и трупом
В одном из ресторанов Санкт-Петербурга на Витебском проспекте во время празднования свадьбы был застрелен человек.
Выяснилось, что 31-летний мужчина поссорился с другим 26-летним гостем, после чего расстрелял его из травматического пистолета, разрядив в жертву пять пуль.
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Нападавшего задержали.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от шести лет заключения.