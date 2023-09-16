Перестала выходить из дома: как жила дочь актер Михаила Ульянова незадолго до смерти

Елена Михайловна, дочь российского актера Михаила Ульянова, скончалась 15 сентября. Умершую женщину обнаружила консьержка дома. По предварительным данным, она скончалась из-за инфаркта, передает mk.ru.

Елена перестала выходить на связь со среды, 13 сентября. До нее пытался дозвониться близкий друг, но женщина не отвечала. Приятель стал переживать, поэтому обратился к консьержке ее дома за помощью. Он попросил проведать дочь Ульянова. Работница выполнила просьбу мужчины и попала в квартиру Елены с помощью запасного ключа. Там она обнаружила бездыханное тело женщины.

Елизавета, дочь покойной, ситуацию пока никак не прокомментировала. По некоторым данным, в настоящий момент она находится за границей на отдыхе. Но уже совсем скоро она вернется в Москву, чтобы организовать похороны матери.

Перед смертью Елена не выходила из дома. За несколько месяцев до кончины не стало любимой собаки женщины. Она из-за этого перестала появляться на улице. Кроме того, дочь Ульянова жаловалась, что у нее болят ноги.

В основном опекой Елены занимался ее друг, который и забил тревогу. Временами он навещал приятельницу и зимой выгуливал ее домашнего питомца.

Елена была единственной дочерью актера Ульянова и Аллы Парфаньяк. Женщина не стала артисткой, потому что была близка с родителями и прислушивалась к их советам. Так, Ульянов просил, чтобы наследница не связывала свою жизнь со сценой.

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