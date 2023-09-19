Перед смертью врачи прописали Вячеславу Гришечкину особый режим

Вячеславу Гришечкину незадолго до смерти врачи прописали диету, об этом сообщает портал PROZVEZD.

Журналисты брали интервью у актера еще во время его первой госпитализации, в феврале 2023 года. Тогда Гришечкину установили стент в области левого легкого. Артист связывал проблемы с сердцем с усталостью от частых переездов.

«Недомогание я почувствовал, находясь у себя дома. Со мной рядом в этот момент был мой племянник Максим, он и вызвал "скорую". Я думаю, что все произошло из-за того, что у меня сейчас очень тяжелый график, много гастролей: сплошные перелеты и переезды», - объяснял ситуацию Гришечкин.

Тогда некоторые поклонники артиста связывали госпитализацию с недавним расставанием Гришечкина со своей возлюбленной Дианой Бичаровой. Однако сам актер опровергал эти слухи.

«Конечно, мне непривычно, что ее нет рядом всегда, но я рад, что мы остались друзьями. А врачи мне прописали спокойствие и диету без всего вредного. Стараюсь этому следовать. А на личную жизнь у меня сейчас вообще нет времени», - рассказывал он.

Напомним, Вячеслав Гришечкин скончался 16 сентября на 62-м году жизни. Директор артиста обвинял в случившемся врачей, которые, якобы, не оказали необходимой помощи знаменитости.

Ранее адвокат по медицинским вопросам прокомментировала «Страстям» вероятную вину врачей в смерти артиста.