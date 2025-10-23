«Папина дочка»: дочь Сергея Политика произнесла трогательную речь у гроба отца

23 октября в Москве прощаются с убитым около своего дома кинооператором и режиссером Сергеем Политиком. Дочь погибшего произнесла трогательную речь у гроба отца.

Одна из дочерей Политика Александра отметила, что отец всегда поддерживал ее и был рядом. Она назвала Сергея своей опорой, поддержкой и ориентиром. Наследница кинооператора также пояснила, что выросла очень похожей на него по характеру.

«Как он благодарил, говорил мне что-то. Я все помню, я все ценю. Я хотела, чтобы он гордился мной. Я ждала именно его поддержки, именно его слов. Меня всегда называли папиной дочкой», — приводит слова Александры StarHit.

Дочь Политика поблагодарила всех пришедших попрощаться с отцом.

Сергея зарезали возле собственного дома, когда он вышел покурить. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Отмечается, что в октябре Политику исполнилось 56 лет.