«Пап… Прости меня…»: сын убитого Сергея Политика трогательно попрощался с отцом

Сын убитого оператора Сергея Политика попрощался с отцом и попросил о помощи. Об этом стало известно из соцсетей.

Сын убитого на днях оператора и режиссера Сергея Политика обратился к его поклонникам. Его слова передал в своем блоге актер Денис Матросов.

Мужчина по имени Александр признался, что в последнее время редко общался с отцом, за что корит себя.

«Я не умею писать подобного рода посты, поэтому скажу как есть. Мы редко общались, особенно в последнее время, о чём я искренне сожалею. Многие, кто видел нас вместе, говорили, что мы как две капли воды похожи, так и есть. Но отец был куда мудрее, опытнее, спокойнее и целомудреннее чем я», — рассказал он.

Сын режиссера попросил прощения у отца за то, что редко виделся с ним.

«Пап… Прости меня… Прости что не был рядом, прости что не уберёг…» — заявил он.

Кроме того, Александр рассказал, что у Политика осталась супруга и две дочери. Он попросил у поклонников финансовой помощи и еще раз напомнил, что необходимо ценить своих родных.

