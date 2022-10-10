16:33, 10 октября 2022
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Падающий свадебный шатер погреб за собой трехлетнюю девочку в Подмосковье
В парке деревни Драчево Мытищинского городского округа Московской области падающий шатер упал на трехлетнего ребенка.
31-летний уроженец Узбекистана проходил с ребенком мимо свадебных шатров, которые находились на стадии демонтажа. В этот момент одна из арок шатра накренилась и рухнула прямо девочке на спину. Ребенок погиб.
Мужчина сам довёз девочку до станции скорой помощи в Долгопрудном, но было уже поздно.