Падающий свадебный шатер погреб за собой трехлетнюю девочку в Подмосковье

В парке деревни Драчево Мытищинского городского округа Московской области падающий шатер упал на трехлетнего ребенка.

31-летний уроженец Узбекистана проходил с ребенком мимо свадебных шатров, которые находились на стадии демонтажа. В этот момент одна из арок шатра накренилась и рухнула прямо девочке на спину. Ребенок погиб.

Мужчина сам довёз девочку до станции скорой помощи в Долгопрудном, но было уже поздно.