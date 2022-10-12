Она написала убийство. И умерла

Анджела Лэнсбери, известная широкой российской публике по сериалу «Она написала убийство» скончалась на 97-м году жизни. Лауреат премии «Оскар» и шестикратная обладательница «Золотого глобуса» в молодости играла еще с Ингрид Бергман и Шарлем Буайе.

После войны с успехом выступала на Бродвее, а в нашей стране традиционно ассоциируется с Джессикой Флетчер – героиней 12-сезонного сериала, который транслировался в России на рубеже 80-90 годов. Лэнсбери часто удавалось опередить время. В двадцать два она сыграла роль сорокапятилетней героини в американской политической драме «Состояние единства».

В тридцать пять пожар, уничтоживший дом и имущество, по мнению артистки, спас подростков-сыновей от наркотической зависимости: семья перебралась на новое место, дети выросли, появились и внуки.

А вот дожить до 97-го дня рождения Анджела не успела. Счастливая смерть в сне настигла ее до пять дней до запланированного семейного праздника.

Фото: Mario Anzuoni/File Photo, Reuters