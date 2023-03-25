«Она год в чемодане лежала»: родителей убитой модели допросили в суде

В Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу об убийстве модели и блогерши Гретты Ведлер. Обвиняемым является ее любовник Дмитрий Коровин. По версии, он задушил девушку и, упаковав в чемодан, отвез на машине в родной для нее Липецк, где тело и обнаружили.

В зале заседания установили видеосвязь с матерью убитой — Ликой Владимировной. Женщина рассказала, что редко общалась с дочерью, но в сумме морального и материального ущерба заинтересовалась. Лика Владимировна вспомнила о пропавшем телефоне, ноутбуке и миллионе рублей, которые украл убийца. Оказалось, что ущерб составил 5 миллионов рублей. Разволновавшись и не поняв вопроса, мать модели о последних встречах сказала: «Я ее год-то и не видела, она год лежала в чемодане».

Также на беседу пригласили Павла Игоревича (отца Гретты). Он сильно нервничал, рассказывая, что их взаимоотношения с Греттой не складывались, но он следил за ней в ее блоге.

Подозреваемый Коровин сидел в «аквариуме», скрестив руки, будто пытался отстраниться от всего. Когда в зал вошли его родители, мужчина разнервничался. Владимир Викторович и Ирина Григорьевна читали с листка положительные характеристики сына. Они упомянули, что Дмитрий жил в достатке.

Сам Дмитрий давать показаний не стал. Когда заседание закончилось, отец Гретты отстраненно ходил в коридоре и повторял: «Когда же я узнаю, что случилось с моей дочкой».