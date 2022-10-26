Омич впал в ярость из-за мультиков и убил дочь своей сожительницы

38-летний омич убил дочь своей сожительницы – его привело в ярость, что четырехлетний ребенок включил в час ночи телевизор и хотел посмотреть мультики. За страшное преступление мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Трагедия произошла в деревне Кольцово Омской области 1 февраля. Пьяный мужчина нанес беспомощному ребенку 4 удара и затем задушил.

Мать в этот момент находилась в другой комнате, женщина проснулась от шума. Увидев, что случилось, она сообщила родственнице.

Та вызвала скорую, но к приезду врачей девочка была мертва.

Мужчину задержали в тот же день. До вынесения приговора он находился под стражей. Двух других детей изъяли из семьи, так как женщина злоупотребляла спиртным.

ФОТО: Freepik.com