«Очень высокое давление»: в театре озвучили причину смерти актера из «Ментовских войн» Лисицына

В театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» раскрыли причину смерти народного артиста Александра Лисицына. Оказалось, что актер страдал от гипертонии, передает aif.ru.

Собеседник журналистов заявил, что у Лисицина все время было высокое давление. Другие подробности кончины актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» будут известны только после экспертизы. Поэтому сказать, что конкретно произошло с Александром, пока нельзя.

«У него была гипертония все время, очень высокое давление. Но что конкретно случилось — неизвестно пока. Завтра будет вскрытие и все скажут, но, вроде, не онкология», — сообщили в театре.

Народному артисту Карелии было 70 лет. Помимо «Улиц разбитых фонарей», актера можно увидеть в другом популярном сериале о стражах порядка — «Ментовские войны».

Ранее стало известно, что актера Владимира Алферова похоронили спустя два месяца. На протяжении этого времени шло расследование его смерти.