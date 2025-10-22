О смерти певца Эрика Рико, работавшего с Тупаком, сообщили спустя четыре месяца

Умер американский певец и музыкант Эрик Рико. Мужчины не стало еще в июле, но известие о его смерти появилось только 19 октября – через четыре месяца. Об этом сообщает «Российская газета».

Эрик Рико был не только исполнителем, но и продюсером. Он пел, писал песни и играл на множестве инструментов, в том числе был диджеем. У Эрика был свой лейбл. Он сотрудничал с кинематографом и телевидением. В одном из известных проектов мужчины принимал участие легенда рэпа Тупак Шакур, а в другом – известный фотограф и режиссер Дэвид Лашапель.

Рико свободно работал в таких жанрах, как соул, хип-хоп, регги, электронная музыка, хаус, а также в различных формах экспериментальной музыки.

Уроженец Северной Каролины, Эрик Рико строил свою карьеру в Нью-Йорке. Его дебютный релиз состоялся в 2000 году. Одной из наиболее значительных вех в его биографии стало участие в создании посмертного альбома Тупака Шакура The Rose that Grew from Concrete. На этом проекте Рико выступил не только как продюсер, но и как соавтор звезды.

Обстоятельства смерти музыканта на данный момент не раскрываются.

