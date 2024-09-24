Не успел выпить таблетки: умер президент Федерации спортивной акробатики Москвы Виктор Сеничев

Около спортивной школы в столице умер президент Федерации спортивной акробатики Москвы Виктор Сеничев. Ему было 58 лет.

Накануне мужчина занимался на протяжении полутора часов с начинающими акробатами. Около 17.00 он вышел из спортивной школы олимпийского резерва на Донбасской улице и направился в сторону парковки, чтобы отправиться на следующее занятие по акробатике в Федерацию спортивной акробатики Москвы. Когда Сеничев подошел к машине, он почувствовал боли в сердце и учащенный пульс. Виктор сел в автомобиль и достал таблетки, но из-за резкой потери сознания не успел их выпить, пишет mk.ru.

Через час педагоги учебного заведения, куда ехал Сеничев, потеряли тренера. Знакомая спортсмена вышла из здания спортшколы, чтобы проверить, есть ли его машина на парковке. Заглянув в окно автомобиля, она застала Виктора без сознания. Женщина открыла дверь машины и поняла, что у мужчины нет пульса.

Коллеги Сеничева рассказали, что примерно четыре года назад у него умерла дочь 1983 года рождения. Из-за этого у мужчины ухудшилось состояние здоровья — у него началась мерцательная аритмия.

Ранее 72-летний тренер Виктор Ноздрин упал на траву и умер на стадионе в Москве.