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13:28, 28 апреля 2023
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«Не очень здоровый организм»: названа причина смерти Евгения Басилашвили

«Не очень здоровый организм»: 82-летний Евгений Басилашвили умер от остановки сердца .

«Не очень здоровый организм»: названа причина смерти Евгения Басилашвили
Фото: freepik

Не так давно стало известно о смерти 82-летнего Евгения Басилашвили. Долгое время коллеги актера никак не комментировали трагедию, однако Ольга Алешина сделала исключение и в эксклюзивной беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии здоровья Евгения в последние годы его жизни.

По словам Ольги, мужчина очень плохо себя чувствовал, и ситуация в разы ухудшилась после перенесенного коронавируса. «Коронавирус, видимо, уже на не очень здоровый организм подействовал», — сообщила Алешина.

Кроме того, женщина проинформировала, что причиной смерти Евгения стала остановка сердца.

Известно, что прощание с деятелем кино пройдет 28 апреля в Волгограде. Артиста похоронят на Димитровском кладбище.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным Басилашвили!

Ранее мы писали о том, что Андрей Губин находится «на грани» и с трудом передвигается. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
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