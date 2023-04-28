«Не очень здоровый организм»: названа причина смерти Евгения Басилашвили

Не так давно стало известно о смерти 82-летнего Евгения Басилашвили. Долгое время коллеги актера никак не комментировали трагедию, однако Ольга Алешина сделала исключение и в эксклюзивной беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии здоровья Евгения в последние годы его жизни.

По словам Ольги, мужчина очень плохо себя чувствовал, и ситуация в разы ухудшилась после перенесенного коронавируса. «Коронавирус, видимо, уже на не очень здоровый организм подействовал», — сообщила Алешина.

Кроме того, женщина проинформировала, что причиной смерти Евгения стала остановка сердца.

Известно, что прощание с деятелем кино пройдет 28 апреля в Волгограде. Артиста похоронят на Димитровском кладбище.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным Басилашвили!

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