Не мог сдержать слез и сразу подойти к гробу: ведущий Шаргунов хоронит 19-летнего сына, погибшего в ДТП

Ведущий телеканала «Россия 24» Сергей Шаргунов хоронит 19-летнего сына Ивана, который погиб в ДТП. Как сообщает StarHit, мужчина не сразу подошел к гробу и не мог сдержать слез. Его успокаивали близкие.

Траурная церемония проходит в храме святителя Николая в Пыжах, в Москве. Близкие, друзья и одноклассники Ивана пришли проводить его в последний путь. Отец молодого человека Сергей Шаргунов не мог сдержать слез, его успокаивали близкие. Он тихо благодарил всех за поддержку и не сразу решился подойти к гробу. Ему трудно осознать, что сына больше нет.

Источник отмечает, что на месте в тот момент не было матери Ивана Анны Козловой. Сценаристка сериала «Аутсорс» три года назад покинула Россию и живет за границей.

Напомним, что сын ведущего и сценаристки умер 2 мая. 19-летнего парня сбила машина. Он скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Других подробностей нет.

В конце марта Иван праздновал день рождения. Он был студентом исторического факультета МГУ и периодически появлялся в кадре со знаменитым отцом. Его родители развелись.

Сообщается, что Шаргунов снова женился, у него есть дочь. Анна Козлова тоже устроила личную жизнь – нашла избранника и родила ребенка.

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