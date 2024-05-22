Наталья Фриске рассказала о смерти еще одной сестры от рака: совсем молодая

Двоюродная сестра покойной Жанны Фриске умерла от рака. Об этом сообщила родная сестра певицы Наталья Фриске. Она посвятила пост в соцсетях ушедшей из жизни Татьяне Гончаренко.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — написала Наталья и опубликовала фото женщины.

Напомним, что об еще одной беде в семье Фриске заговорили летом 2022 года, когда Наталья объявила о сборе средств для лечения родственницы. Тогда она рассказала, что у женщины нашли метастазы в позвоночнике и печени, и что ей нужна химиотерапия.

Родственницу звезд лечили в Турции, казалось, что все идет хорошо, но поклонники не переставали спрашивать о ее здоровье. В мае этого года Наталья, отвечая на вопрос подписчика, призналась, что ее сестра находится в плохом состоянии, а метастазы теперь по всему телу.

Экс-солистка «Блестящих» была убеждена, что врачи не лечили пациентку, а делали все. Чтобы «вытянуть деньги».

Напомним, что исполнительница Жанна Фриске умерла в 2015 году. У нее был рак мозга, который диагностировали после жалоб женщины на головные боли.

Ранее мы писали о том, что сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась на маленькую дочь. Она призналась, что наследница устраивает ей истерики в магазине и даже в ванной.