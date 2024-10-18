Найден мертвым бывший шеф-повар московского ресторана, который 1,5 месяца жил в машине

Найден мертвым бывший шеф-повар московского ресторана, который полтора месяца жил в машине. 51-летний мужчина поругался с женой на фоне развода – та выгнала его из квартиры, пришлось жить в машине.

О смерти сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело обнаружено в иномарке 17 октября – в полутора километрах от дома. Рядом нашли оружие, разрешения на него не было.

Источник со ссылкой на близких погибшего сообщает, что у мужчины были долги, приставы наложили арест на имущество, в том числе на машину. Должник стал выпивать.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Известно, что умерший переехал в Москву из Ставрополя. Был шеф-поваром известного московского ресторана. Говорил, что любит учиться и набираться опыта в том числе у западных коллег.

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