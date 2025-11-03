На Троекуровском кладбище прошли похороны актера из «Глухаря» Меньщикова

Похороны актера из «Глухаря» Анатолия Меньщикова прошли в Москве. Его могила находится на 21-м участке Троекуровского кладбища.

Как сообщает ТАСС, 3 ноября с Меньщиковым простились в фойе Театра им. Вахтангова.

«Хочу сказать, что, дядя Толя, нам будет очень вас не хватать. Вы были настоящим человеком театра — и тут вас все очень любили», — сказал главный режиссер театра Анатолий Шульев.

По его словам, именно на таких людях держится театр. Шульев поблагодарил Анатолия за службу.

Меньщикова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища — его называют аллеей актеров. Рядом находятся могилы народного артиста РСФСР Валерия Ускова и артистки Ирины Мирошниченко.

Анатолий умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Коллега артиста Мария Аронова рассказала, что он был верующим человеком — однажды Меньщиков вспомнил, как у него дома замироточила икона.