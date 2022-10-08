На Сахалине в одном из лесничеств медведь напал и растерзал повара

В Тауланском участковом лесничестве Тымовского района Сахалинской области на женщину напал медведь.

По имеющейся информации, 60-летняя женщина работала на предприятии, занимавшемся лесозаготовкой, в должности повара.

Медведь напал на жертву днем, придя в лесничество. Вероятно, он пришел за запах еды.

После нападения зверь утащил тело женщины с собой. Полицейские нашли медведя по следам, его пришлось застрелить. Помочь женщине спасатели уже не могли.