16:27, 08 октября 2022
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На Сахалине в одном из лесничеств медведь напал и растерзал повара
В Тауланском участковом лесничестве Тымовского района Сахалинской области на женщину напал медведь.
По имеющейся информации, 60-летняя женщина работала на предприятии, занимавшемся лесозаготовкой, в должности повара.
Медведь напал на жертву днем, придя в лесничество. Вероятно, он пришел за запах еды.
После нападения зверь утащил тело женщины с собой. Полицейские нашли медведя по следам, его пришлось застрелить. Помочь женщине спасатели уже не могли.