На диване в доме индуса вот уже полгода сидит силиконовая копия его умершей супруги

Жизнь супруги 65-летнего Топаса Сандильи унес COVID-19. В отличие от многих тысяч индусов, потерявших в разгар эпидемии своих жен, Топас не предался отчаянию, а подошел к ситуации философски.

Вспомнив, что незадолго до болезни его любимая Индрани восторгалась красотой некоей статуи в храме Маяпура, и даже намекала, что такое изваяние может украсить их жилище, вдовец обратился к услугам скульптора. И через полгода внес в дом точную копию супруги.

Теперь силиконовая копия, стоимостью в 250 тысяч рупий (примерно 212 тыс. рублей), одетая в сари усопшей, сидит на диване в доме Сандильи, время от времени приводя в ужас суеверных родственников.

Вот чудаки, - философствует Топас, – мне так легче. Я прямо чувствую, что жена рядом со мной.

Если мы храним дома фотографии или портреты любимых, почему мы не можем хранить их статуи?

И в самом деле. Вот вам пример решения вопроса одиночества после смерти близкого человека.

И цена не такая высокая…