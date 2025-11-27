На 98-м году жизни скончалась мама рок-музыканта и продюсера Стаса Намина

Ушла из жизни мама российского рок-музыканта и продюсера Стаса Намина Нами Микоян. О ее смерти сообщил Союз армян России в Telegram-канале.

Нами Артемовна скончалась в ночь с 26 на 27 ноября. В минувшую пятницу ей исполнилось 97 лет.

«Она прожила прекрасную достойную жизнь, была историком-музыковедом, журналистом, автором многих публикаций, в частности, книги воспоминаний "Своими глазами". Ее мужем был Алексей Микоян, генерал-лейтенант авиации», — говорится в сообщении.

Прощание с Микоян состоится завтра, 28 ноября, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Нами Микоян родилась 21 ноября 1928 года в Тбилиси. Окончила Ереванскую консерваторию по двум факультетам: фортепиано и музыковедческому.

В 1950 году Нами вышла замуж за Алексея Микояна и переехала в Москву. Ее супруг был генерал-лейтенантом авиации, заслуженным военным летчиком СССР. В 1951 году у пары родился сын Анастас, который сегодня является известным в России рок-музыкантом и продюсером, создателем культовой группы Gorky Park.

