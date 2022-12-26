На 86-м году жизни не стало звезды «Закрытой школы» Али Никулиной

Как стало известно, 25 декабря ушла из жизни актриса Аля Никулина. О несчастье сообщила официальная группа театра «Эрмитаж», в котором артистка проработала 30 лет.

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной. В последние годы она реже выходила на сцену, больше времени и внимания уделяя кинематографу», — сказано в официальном обращении.

Что стало причиной смерти 85-летней Никулиной — пока информации нет. Редакция «Passion.ru» выражает соболезнования близким и родным артистки!

В последние годы жизни актриса принимала участие в крупных телевизионных проектах. Звезда навсегда запомнилась по своим ролям в сериалах «Закрытая школа», «Эпидемия», «Метро».

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