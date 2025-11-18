На 80-м году жизни умер старейший в РФ учитель джазового пения Владимир Розанов

В возрасте 79 лет скончался заслуженный учитель России, старший преподаватель кафедры экстрадно-джазового пения РАМ имени Гнесиных Владимир Розанов. О его смерти говорится в Telegram-канале академии.

Владимир Исаакович посвятил преподаванию более 55 лет своей жизни. С 2001 года он преподавал в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства дисциплины «Сольное пение» и «Ансамблевое исполнительство».

«Владимир Исаакович пользовался заслуженной любовью студентов и коллег за профессионализм высочайшего уровня, а также спокойствие, доброжелательность, отзывчивость и внимательность. Светлая память прекрасному человеку и музыканту!» — говорится в сообщении учреждения.

Розанов родился 19 сентября 1946 года. За годы деятельности он стал одним из ключевых наставников отечественной эстрадно-джазовой школы. Входил в состав государственной экзаменационной комиссии и в жюри многих конкурсов. Он также был награжден знаком «Отличник народного просвещения».

Ранее мы писали, что в возрасте 98 лет скончался профессор СПбГУ, доктор юридических наук, академик РАН Юрий Толстой.