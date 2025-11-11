На 79-м году жизни умер иранский актер Хомаюн Эршади, сыгравший в фильмах «Бегущий за ветром» и «Агора»

На 79-м году жизни скончался иранский актер Хомаюн Эршади, наиболее известный по роли в фильме Марка Форстера, действие которого происходит в Афганистане «Бегущий за ветром». О его смерти сообщает Deadline.

Стало известно, что артист умер во вторник, 11 ноября, после продолжительной борьбы с раком.

Эршади родился 26 марта 1947 года в Исфахане, Иран. После Исламской революции в 1980-х годах он переехал в Ванкувер, где более десяти лет работал в архитектурной фирме. Потом вернулся на родину.

О том, как бывший архитектор попал в кино, сам Эршади рассказывал так: однажды, стоя в автомобильной пробке, услышал стук в окно и, опустив стекло, увидел мужчину, который представился Киаростами и сказал: «Я хочу снять фильм. Не желаете в нем сняться?»

Мировую известность актер получил благодаря роли отца Бабы в картине «Бегущий за ветром». Кинолента рассказывает о дружбе двух мальчиков, которые выросли в Кабуле в 1970-х годах, а затем были разлучены мировыми событиями.

Среди других его работ в кино такие фильмы, как «Вкус вишни», за который в 1997 году он получил золотую пальмовую ветвь в Каннах, «Цель номер один», и «Утопия». Интернациональный проект «Агора» в 2010-м году вышел в России.

В Иране Эршади сам снял несколько фильмов: «Лела», «Махур» и «Холм воздушных змеев».

Ранее мы писали, что в возрасте 92 лет умер актер из фильма «История Хатико» Тацуя Накадаи.