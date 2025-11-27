На 75-м году жизни от рака печени скончался австралийский сценарист Джерард Ли

В возрасте 74 лет умер австралийский киносценарист Джерард Ли. Он ушел из жизни во вторник, 25 ноября, после продолжительной борьбы с раком печени. О его кончине сообщает Daily Mail.

Смерть сценариста также подтвердил в социальных сетях его коллега, австралийский писатель Крейг Манро.

Джерард Ли родился в 1951 году в Мельбурне. Учился в Австралийской школе кино, телевидения и радио. Сценарист стал одним из самых известных авторов в стране, получившим признание за сотрудничество с новозеландским режиссером и писательницей Джейн Кэмпион и актрисой Николь Кидман.

Карьера Ли длилась почти сорок лет, за это время он успел поработать над многими известными проектами. Среди них: «Милашка», «Все мужчины лжецы», «Моя госпожа», «Бесстрастные моменты» и другие.

За работу над сериалом «Вершина озера» с Кидман в главной роли писатель получил премию «Эмми» в категории «Лучший сценарий для мини-сериала, фильма или драматического спецвыпуска» в 2013 году.

Его последней работой стала экранизация пьесы Тима Уинтона «Дыхание» в 2017 году.

Ранее мы писали о смерти актера театра и кино, радиоведущего Исаака Эйзена.