На 61-м году жизни скончался актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Стало известно о смерти актера Юрия Ашихмина. Звезда фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» 2009 года скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщили его близкие.

Подруга артиста Алла Вагина рассказала, что он ушел из жизни еще четыре дня назад, однако новости в СМИ начали появляться только сегодня. Долгое время Юрий тяжело болел и даже передвигался при помощи трости. Последние дни Ашихмин провел в больнице, там он и скончался. Правда, конкретную причину смерти так и не озвучили.

Отметим, что одна из самых запоминающихся ролей в кино актера была именно в фантастическом фильме Бондарчука. Однако также он снялся еще в 19 киноработах, среди них «Юрьев день», «Дальнобойщики», «Воровка», «Трудно быть Богом», «На игре» и другие.

Ранее стало известно о большом горе в семье Ксении Собчак. Скончался отец ее супруга Константина Юрий Богомолов. Кинокритик умер в возрасте 86-ти лет. О печальной новости сообщил сам режиссер, но уточнять, что именно стало причиной ухода из жизни, не стал.