«Мы не виделись очень давно»: Татьяна Лютаева сообщила о смерти кинооператора, с которым прожила четыре года

Актриса Татьяна Лютаева сообщила о смерти кинооператора Дмитрия Мишина и опровергла информацию о том, что он был ее третьим мужем. Актриса кино призвала не верить журналистам.

Соответствующий пост появился на странице Лютаевой в соцсетях 16 июля. При этом о смерти 60-летнего оператора сообщалось 9 числа.

Мишина обнаружили без сознания в небоскребе на Ходынской улице. В качестве причины смерти называли инсульт. Он был известен работой на многих телеканалах.

«Умер кинооператор Дмитрий Мишин… Скорбим. Дима не был моим мужем, хотя был близким человеком. Мы не виделись очень давно», - написала актриса.

Лютаева призвала молиться за умершего и «не верить журналистам».

Актриса Любовь Толкалина оставила комментарий под постом коллеги. Она написала: «О нет».

Ранее Лютаева откровенничала, что Мишин был не похож на ее предыдущих мужей: он зарабатывал, заботился, перевез избранницу в свою квартиру, ухаживал за ее матерью во время болезни. Пара четыре года была вместе – потом актриса разорвала отношения. Предложение выйти замуж поступило от Дмитрия, когда Лютаева решила уйти. Татьяна говорила, что это не ее человек, хотя «очень хороший».

В июне сообщалось, что Лютаева сняла семилетнюю внучку на отдыхе.