Многодетная россиянка начала купать полуторагодовалую дочь и в процессе утопила

В Красноярском крае многодетная мать начала купать полуторагодовалую дочь и утопила. Убийство, как выяснилось, было неслучайным – женщина объяснила следователям, что «так надо».

Преступление совершено 26 октября в поселке Кошурниково. В тот день 37-летняя женщина приехала к отцу ребенка. В настоящее время с мужчиной она не проживала.

Оставшись в доме с дочерью, россиянка начала купать девочку и утопила. Затем она, ничего не скрывая, сообщила о преступлении в полицию. На место незамедлительно выехали следователи, криминалисты и полицейские.

Женщину задержали. В отношении нее завели уголовное дело об убийстве малолетнего.

Как выяснилось, в семье воспитывались еще двое детей – 14 и 10 лет. Их изъяли и направили в социальное учреждение.

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