Мертвого малыша нашли закованным в чемодане после мучения голодовкой

В Калужской области сотрудницу полиции привлекут к уголовной ответственности из-за смерти годовалого ребенка. Дело в том, что он умер от пищевого истощения, а после пролежал в закрытом чемодане около недели.

Трагедию могла предвидеть сотрудница правоохранительных органов. В полицию как-то обращалась женщина, поскольку у нее захлопнулась дверь в квартиру, где находился восьмимесячный ребёнок. Приехав в дом, сотрудница видела, как обстоят дела в семье и знала, что от двоих детей девушка уже отказывалась.

Однако инспектор заполнила документы и не сообщила об условиях содержания ребенка. Спустя два месяца малыша нашли мертвым, закованным в чемодан. Причиной смерти стал голод.

Жестокое обращение произошло год назад. Мать мальчика была привлечена у уголовной ответственности, а сотрудницу полиции тогда не трогали. Однако сейчас дело возбудили по отношению к инспектору.