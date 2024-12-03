«Меня уже не существует»: блогер Amoral обратился к подписчикам после смерти с просьбой

Блогер Дмитрий Костенков, известный под ником Amoral, обратился к подписчикам после смерти. 27-летний парень погиб в Санкт-Петербурге, но после случившегося в его Telegram-канале появились видео. На кадрах звезда соцсетей просил прислать деньги знакомой на его похороны. Об этом сообщает 78.ru.

Тело блогера было найдено в поселке Парголово Выборгского района. Поклонники были в шоке, когда увидели в соцсетях кадры с парнем уже после его смерти. Отмечается, что в Telegram-канале вышло несколько отложенных постов.

«А тут реально ничего нет после смерти. Сорри за такой прикол, простите. Меня уже нет. Меня уже не существует. Я уже умер. Вчера, позавчера — не знаю», – говорит Amoral на кадрах.

Знаменитость также извинился за всё и попросил неравнодушных людей скинуть его хорошей знакомой денег на похороны.

Напомним, что на канал блогера в YouTube подписано более 643 тыс. пользователей. Тело Дмитрия нашел прохожий. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будут проведены ряд экспертиз.

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