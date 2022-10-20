Маргарита Симоньян сообщила о трагедии в семье Кеосаянов

Умер киноактер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян. Он был старшим и единственным братом ведущего Тиграна Кеосаяна.

Трагическую новость сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она заявила, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей», и призвала помолиться за него тех, «кто верует».

Давиду Кеосаяну был 61 год. Он окончил факультет журналистики в МГУ. Давид Кеосаян являлся режиссером фильмов «Любовница», «Три полуграции» и «Любовь на острие ножа», спродюсировал более 40 картин.

ФОТО: Лаповок Эдуард/PhotoXpress/East News