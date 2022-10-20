11:32, 20 октября 2022
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Маргарита Симоньян сообщила о трагедии в семье Кеосаянов
Умер киноактер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян. Он был старшим и единственным братом ведущего Тиграна Кеосаяна.
Трагическую новость сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она заявила, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей», и призвала помолиться за него тех, «кто верует».
Давиду Кеосаяну был 61 год. Он окончил факультет журналистики в МГУ. Давид Кеосаян являлся режиссером фильмов «Любовница», «Три полуграции» и «Любовь на острие ножа», спродюсировал более 40 картин.
ФОТО: Лаповок Эдуард/PhotoXpress/East News
Источник:Telegram-канал Маргариты Симоньян
Автор:Лилия КараеваТеги: