15:30, 05 ноября 2022
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Малыши несколько часов плакали около трупа отца в Москве
Соседи одного из жилого дома в Москве слышали плач детей в течение нескольких часов. Пробраться в квартиру не удавалось, на звонок в дверь никто не откликался.
Было принято решение посмотреть на происходящее в окно (квартира расположена на первом этаже). Увиденное соседей поразило – женщина сидела без движения, а дети кричали над телом отца.
По предварительным данным полиции, у мужчины была передозировка, он был наркоманом.
Фото: burst
Источник:Московский комсомолец
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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