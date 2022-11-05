passion.ru
НЕКРОЛОГ
15:30, 05 ноября 2022
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Малыши несколько часов плакали около трупа отца в Москве

Фото: Burst

Соседи одного из жилого дома в Москве слышали плач детей в течение нескольких часов. Пробраться в квартиру не удавалось, на звонок в дверь никто не откликался.

Было принято решение посмотреть на происходящее в окно (квартира расположена на первом этаже). Увиденное соседей поразило – женщина сидела без движения, а дети кричали над телом отца.

По предварительным данным полиции, у мужчины была передозировка, он был наркоманом.

Фото: burst

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