Малыши несколько часов плакали около трупа отца в Москве

Соседи одного из жилого дома в Москве слышали плач детей в течение нескольких часов. Пробраться в квартиру не удавалось, на звонок в дверь никто не откликался.

Было принято решение посмотреть на происходящее в окно (квартира расположена на первом этаже). Увиденное соседей поразило – женщина сидела без движения, а дети кричали над телом отца.

По предварительным данным полиции, у мужчины была передозировка, он был наркоманом.

Фото: burst