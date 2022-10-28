Контрактник за рулем КамАЗа наехал на колонну срочников в Архангельской области

В Архангельской области произошло ДТП с участием военных. Контрактник на КамАЗе наехал на колонну из 20 солдат.

В результате два человека погибли: один умер на месте, другой скончался в больнице. Одиннадцать военнослужащих доставили в медучреждение.

По данным 29.RU, у пострадавших диагностированы травмы легкой степени тяжести. Также уточняется, что происшествие произошло 27 октября.

Известно, что водителем КамАЗа был 22-летний контрактник по имени Исрапил. По какой причине он совершил наезд, неизвестно. Началась проверка, правоохранители установят обстоятельства трагедии.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News