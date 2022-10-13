Кемеровский рецидивист закопал в огороде четыре трупа и сел на всю жизнь
В Рудничном районе Кемеровской области за четыре убийства осужден на пожизненный срок 34-летний Виталий Сушков.
На своем приусадебном участке он закопал тела четырех человек, которых сам же и убил.
По данным следствия, в мае 2019 года 52-летний знакомый позволил Сушкову с сожительницей пожить в своем доме. Однажды во время ссоры Виталий Сушков задушил хозяина. Его тело он закопал на своем приусадебном участке, а сам остался жить в доме жертвы вместе с сожительницей.
Через некоторое время женщина пустила пожить 62-летнего приятеля. Виталию Сушкову не нравилось, что деньги на выпивку тот брал у его подруги. Высказав претензии гостю, он задушил его и также закопал тело в огороде.
В октябре 2019 года аналогичным способом во время ссор Виталий Сушков убил еще двух бездомных мужчин 53 и 44 лет.
Хочется отметить, что все убийства происходили на фоне уголовного преследования подсудимого за многочисленные кражи и разбой.
Фото: Kokoshkin Konstantin/East News