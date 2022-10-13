Кемеровский рецидивист закопал в огороде четыре трупа и сел на всю жизнь

В Рудничном районе Кемеровской области за четыре убийства осужден на пожизненный срок 34-летний Виталий Сушков.

На своем приусадебном участке он закопал тела четырех человек, которых сам же и убил.

По данным следствия, в мае 2019 года 52-летний знакомый позволил Сушкову с сожительницей пожить в своем доме. Однажды во время ссоры Виталий Сушков задушил хозяина. Его тело он закопал на своем приусадебном участке, а сам остался жить в доме жертвы вместе с сожительницей.

Через некоторое время женщина пустила пожить 62-летнего приятеля. Виталию Сушкову не нравилось, что деньги на выпивку тот брал у его подруги. Высказав претензии гостю, он задушил его и также закопал тело в огороде.

В октябре 2019 года аналогичным способом во время ссор Виталий Сушков убил еще двух бездомных мужчин 53 и 44 лет.

Хочется отметить, что все убийства происходили на фоне уголовного преследования подсудимого за многочисленные кражи и разбой.

Фото: Kokoshkin Konstantin/East News