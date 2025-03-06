Известный путешественник Кросс умер в 36 лет после отключения от аппарата ИВЛ

Известный путешественник и YouTube-блогер Эндрю Кросс умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

В конце января Кросс попал в автокатастрофу и получил серьезную черепно-мозговую травму. Все это время он был подключен к системе искусственного жизнеобеспечения. На этой неделе его семья заявила, что приняла «тяжелое решение» отключить его.

«Дух Эндрю свободен, окружен светом и любовью», — приводит издание слова его сестры.

Девушка рассказала также о последних минутах жизни брата. Близкие Эндрю подключили его к мобильному аппарату искусственной вентиляции легких и обошли с ним отделение интенсивной терапии, а персонал выстроился в коридоре, чтобы «почтить его память».

Далее семья читала Священное писание и молилась во время отключения.

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