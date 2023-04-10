Известнейший российский биолог скончался, упав в высотке на Котельнической набережной

Неудачное падение в собственной квартире обернулось смертью для Владимира Александровича Кузякина, преподавателя Ломоносовского университета и известного охотоведа.

Доктор биологических наук, член Петровский академии наук проживал в знаменитой высотке на Котельнической набережной в Москве. В этом 32-этажном доме выдавали квартиры наиболее выдающимся деятелем культуры и искусства.

Кузякин не смог удержать равновесие на лестничной клетке. 82-летний пенсионер был доставлен в больницу с множественными переломами. Вернуть его к жизни не удалось. За свою профессорскую карьеру Владимир Александрович опубликовал больше 150 статей по ресурсному охотоведению и физике. Кроме того, учёный принимал активное участие в разработке системы мониторинга водоплавающих птиц России.