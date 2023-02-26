Известная модель убита и расчленена бывшими родственниками в Гонконге

В Гонконге были найдены останки 28-летней модель Эбби Чой. Загородный дом превратили в скотобойню, где полицейские нашли электропилу и мясорубку, а также кастрюли с тушеным мясом (вероятно, с человеческим).

Правоохранительные органы задержали бывшего мужа Чой по фамилии Квонг, который хотел уехать из Гонконга на лодке. Также арестованы его отец, мать и старший брат.

По предварительным данным, организатором убийства был бывший свекр. Его не устаивало, как Чой распоряжается с имуществом в одном из элитных районов Гонконга.