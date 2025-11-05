Итальянский карикатурист Джорджио Фораттини умер на 95-м году жизни

Скончался итальянский художник, карикатурист, иллюстратор Джорджо Фораттини, десятки раз судившийся за свои работы. Ему было 94 года.

Фораттини родился в Риме в 1931 году. С начала 1970-х годов он сотрудничал с ведущими СМИ, работая в жесткой и едкой манере. Его работы, высмеивавшие политиков, неоднократно становились причиной судебных разбирательств, сообщает L'Unione Sarda.

Как признавался сам художник, на него десятки раз подавали в суд. При этом его творчество получило широкое признание: карикатуры издавались в авторских сборниках, а сам Фораттини становился героем телепередач и документальных проектов.

По некоторым оценкам, Фораттини создал 14 тысяч карикатур, собранных в несколько книг.

