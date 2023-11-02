Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности, об этом сообщает StarHit.

По данным журналистов, Прия скончалась будучи беременной еще 31 октября. 35-летняя артистка умерла от сердечного приступа. При этом врачам удалось спасти ее ребенка. Сейчас младенец находится в реанимации.

«Малыш находится в реанимации. Серьезных проблем со здоровьем у него, как мне стало известно, нет. Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери. Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого», — рассказал актер Кишор Сатья в соцсетях.

Поклонники знаменитости в шоке от внезапной новости. В комментариях на страничке Прии они оставляют слова соболезнования ее родным и близким: «Молимся за ее родителей и малыша в этот период. Господь наш укрепит их, и пусть они преодолеют великую утрату»; «Очень страшная трагедия! Как теперь близким жить?!».

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