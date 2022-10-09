Граффити с изображением церковного креста стало причиной смерти охранника

В Санкт-Петербурге во время задержания 36-летнего хулигана, нарисовавшего на стене дома граффити в виде церковного креста, погиб охранник ЖК на Васильевском острове.

В районе дома №5 по улице Беринга в Петербурге неизвестный краской нарисовал крест.

Во время погони 68-летний охранник потерял сознание, а вскоре скончался в машине скорой помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, но максимум, что может грозить хулигану, вероятнее всего – условный срок. Пока же составлен протокол о мелком хулиганстве.